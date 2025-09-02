Nocera Superiore: morte imprenditrice Maria Gambardella, lutto cittadino Alla guida della centenaria azienda Petti Conserve S.p.A.

L’Amministrazione Comunale di Nocera Superiore ha proclamato, con l’apposita ordinanza firmata dal Sindaco Gennaro D’Acunzi, il lutto cittadino per la giornata di oggi, martedì 2 settembre 2025, in concomitanza con le esequie della Signora Maria Gambardella in Petti, figura storica e stimata del mondo imprenditoriale locale, alla guida della centenaria azienda Petti Conserve S.p.A..

Il cordoglio

Con il lutto cittadino, il Comune intende esprimere il profondo cordoglio dell’intera cittadinanza per la scomparsa di una donna che, con la sua attività, ha saputo coniugare tradizione e innovazione, contribuendo in modo concreto allo sviluppo economico, occupazionale e sociale della città.

Nel giorno del lutto cittadino, come recita l’ordinanza sindacale, dalla facciata della Casa Comunale saranno esposte le bandiere a mezz’asta, sospese tutte le manifestazioni pubbliche di carattere celebrativo o ricreativo, le attività economiche sono invitate, ove possibile, a sospendere temporaneamente le attività durante la celebrazione dei funerali, in segno di rispetto e partecipazione al dolore della

famiglia. Il rito funebre sarà celebrato nel pomeriggio, alle ore 16:30, presso la chiesa di Santa Maria Maggiore.

L’Amministrazione Comunale, l'intera rappresentanza istituzionale, interpretando i sentimenti della comunità, si unisce al dolore della famiglia Petti per la grave perdita.