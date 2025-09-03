Buoni Libro per gli studenti paganesi, al via le richieste online Potranno essere presentate a partire da oggi 3 settembre, entro e non oltre il 09/10/2025

Buoni libro: al via da oggi la procedura online più snella e veloce per le famiglie paganesi. Sono aperti da questa mattina i termini per la presentazione delle istanze relative al contributo buoni libro per l’anno scolastico 2025/26, finalizzati all’erogazione di un contributo a copertura delle spese da sostenere per l’acquisto dei libri di testo per le Scuole Secondarie di I e II grado del territorio comunale.

I dettagli

L’istanza dovrà essere presentata dalle famiglie degli studenti mediante domanda online, accedendo alla piattaforma https://www.telemoney.cloud/comune-pagani con SPID o CIE. Intuitivi i passaggi per la presentazione dell’istanza, di cui si troveranno tutte le indicazioni per la corretta compilazione.

Non è possibile presentare la domanda in forma cartacea.

Le domande on line potranno essere presentate a partire da oggi 3 settembre, entro e non oltre il 09/10/2025. Si raccomanda di prestare attenzione alla data di scadenza della procedura, poiché oltre tale data il sistema non consentirà di effettuare la domanda.

«Quest’anno con il responsabile del settore Pubblica Istruzione, dott. Alfonso Striano, abbiamo voluto digitalizzare la procedura per fare in modo che fosse più snella per i cittadini e per gli uffici, sia all’atto della presentazione della domanda, sia al momento dell’erogazione della stessa. Ora sarà possibile completare la richiesta in pochissimi minuti ed avere tutto online, senza recarsi presso la sede comunale. In pochissimo tempo, poi, dal termine dalla scadenza della procedura si avrà l’erogazione dei buoni libro. Novità sulla scia della digitalizzazione si avranno tra qualche giorno anche per il servizio mensa» ha detto l’assessore alla pubblica istruzione, Mariastella Longobucco.



