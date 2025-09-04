Tommasetti: Strada Provinciale 94 in balia del degrado. La Provincia intervenga “Le condizioni non sono degne di un territorio a vocazione turistica come il Cilento"

“La Strada Provinciale 94 va messa in sicurezza il prima possibile”. Così Aurelio Tommasetti, capo dell’opposizione nel Consiglio regionale della Campania e consigliere regionale della Lega, che si unisce all’appello delle comunità cilentane fortemente penalizzate dal degrado dell’arteria.

La denuncia

“Le condizioni della strada non sono degne di un territorio a vocazione turistica come il Cilento. Da tempo i residenti cercano di portare all’attenzione delle istituzioni problemi irrisolti come il manto stradale dissestato, frane e cedimenti che rendono la SP94 una vera insidia. Percorrerla è diventato proibitivo, anche a causa della vegetazione incolta che riduce la visibilità e aumenta il rischio incendi. Questi problemi risaltano ancora di più in estate quando a farne le spese non sono solo gli abitanti del posto ma anche i turisti che in massa si riversano in Cilento”.

Tommasetti mette in guardia sull’isolamento delle zone collinari: “La strada è un collegamento decisivo tra Agnone Cilento e borghi come Perdifumo, Capograssi, Ortodonico, Cosentini, Zoppi, Fornelli. Mi preoccupa anche la gestione delle emergenze, in particolare il passaggio dei mezzi di soccorso: il tragitto verso le strutture sanitarie può trasformarsi in un vero calvario”.

Il consigliere regionale esprime vicinanza a cittadini e associazioni che hanno scritto alla Provincia di Salerno chiedendo di intervenire: “Su impulso degli amici Francesco Martino e Giorgio Mellucci sono state raccolte circa 300 firme e il grido d’aiuto merita di essere ascoltato. Come Lega stiamo monitorando da tempo la situazione e chiediamo di promuovere un intervento immediato. L’Ente provinciale ha il dovere di attivarsi per restituire decoro e sicurezza alla SP94”.