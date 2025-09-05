Amalfi, nuovi contenitori intelligenti per la raccolta differenziata

ll Comune di Amalfi, guidato dal sindaco Daniele Milano, si dota di nuovi contenitori ad accesso controllato per la raccolta differenziata dei rifiuti destinati ai titolari delle strutture ricettive extralberghiere e di attività di locazione breve.
In questa prima fase verranno attivate 3 postazioni da giovedì 11 settembre 2025, in via Casamare, Piazza Municipio (ingresso Luna Rossa) e nell’area adiacente l’ex edificio scolastico di Vettica.
In essi sarà possibile conferire i rifiuti, opportunamente differenziati, indipendentemente dal calendario di conferimento al fine di agevolare le operazioni di check-in e check-out.
I titolari delle strutture ricettive extralberghiere e locazioni brevi del Centro Storico di Amalfi nonché di quelle ubicate in via Petigno Casa Ingenito, via Petigno Casa Laudano, via Costantinopoli e via dei Famuli sono invitati a recarsi presso gli uffici del Settore Ambiente SUAP e Innovazione del Comune di Amalfi, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, per ritirare l'Eco Card necessaria per il conferimento dei rifiuti nei suddetti contenitori.
L'iniziativa rientra nel progetto di “Gestione sostenibile della raccolta rifiuti” - nell’ambito delle “11 Azioni per un turismo più sostenibile” presentate dal Sindaco Daniele Milano il 4 settembre 2024- che ha già riguardato l’installazione di diverse tipologie di dispositivi quali: lemon bins, cestini differenziati per le spiagge e parco giochi, smoker points e ripristino dei bidoni in ghisa esistenti. A questi, si aggiungeranno presto le dog toilet. Il corretto conferimento dei rifiuti viene ulteriormente supportato dall’App Junker, gratuita, multilingue e accessibile, per differenziare ogni singolo prodotto senza errori.
«Un passo alla volta stiamo realizzando tutta una serie di interventi per migliorare qualità e quantità della raccolta differenziata. – dichiara l’assessore all’Ambiente Ilaria Cuomo -. Il conferimento dei rifiuti da parte delle attività extra alberghiere ha sempre rappresentato una criticità importante e questa nuova misura, che andrà necessariamente implementata, inizia a rispondere alle richieste emerse nel corso degli anni da parte dei gestori».