Castel San Giorgio, scuole pronte ad accogliere gli studenti Partiti gli interventi di manutenzione ordinaria in tutti i plessi

Da alcune settimane sono partiti gli interventi di manutenzione ordinaria in tutti i plessi scolastici del territorio.

Sindaco e vicesindaco a lavoro per un avvio ottimale del nuovo anno scolastico.«Come ogni anno, anche quest'anno, con il vicesindaco Giustina Galluzzo, delegata alla manutenzione, abbiamo effettuato un attento sopralluogo in tutti i plessi scolastici del territorio.

Abbiamo poi disposto una serie di interventi di manutenzione ordinaria, con particolare attenzione alla pitturazione degli interni, per rendere le aule più accoglienti, ordinate e funzionali-ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara -.

I nostri studenti meritano di tornare in classe trovando ambienti curati, sicuri e pronti ad accoglierli nel modo migliore possibile.

Un impegno concreto, costante e sentito per i nostri ragazzi, le famiglie e l’intera comunità scolastica.



Ad inizio settimana prossima,qualche giorno prima del ritorno in classe, provvederemo anche ad una accurata disinfestazione di tutti gli ambienti scolastici in tutti i plessi di ogni ordine e grado del nostro comune.



Prima dell'avvio del nuovo anno scolastico,infatti, effettueremo un intervento di disinfestazione in tutti i plessi scolastici del territorio.

L’operazione, finalizzata a garantire condizioni igienico-sanitarie ottimali per studenti, personale docente e non docente, sarà realizzata secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute pubblica.



Con il vice sindaco Giustina Galluzzo e con tutta l'amministrazione comunale assicureremo sempre vicinanza e massimo impegno per garantire scuole sicure, inclusive e all’altezza delle sfide educative di oggi»- ha concluso il sindaco Paola Lanzara.