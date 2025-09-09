Pagani: riqualificazione al via su altre tre strade Le tre arterie sono al centro della progettualità di manutenzione dell’asfalto comunale

Riqualificazione stradale comunale: al via i lavori su via Aufiero, via Mazzini e via Roma.

Gli interventi



A partire da mercoledì e fino a sabato la zona Palazzine di Pagani sarà interessata da lavori di ripristino del manto stradale. Le tre arterie sono al centro della progettualità di manutenzione dell’asfalto comunale, fortemente voluta dal sindaco De Prisco con il vicesindaco delegato ai Lavori Pubblici, Augusto Pepe, che prevede al momento lavori su sette strade per un importo complessivo di 152.111,89 euro.

Come già via San Domenico nel mese di luglio, via Aufiero, via Mazzini e via Roma saranno interessate da interventi di asportazione totale dello strado ammalorato, del rifacimento del tappetino di manto stradale, messa in quota di chiusini e realizzazione della segnaletica.



L’intervento di scarificazione e successiva posa del manto bituminoso avverrà nella fascia oraria notturna, dalle ore 20 alle ore 8 del mattino successivo nelle giornate di mercoledì 10 settembre, giovedì 11 settembre e venerdì 12 settembre. Al fine di consentire lo svolgimento dei lavori, è istituito divieto di transito e sosta con rimozione forzata sulle tre strade da domani a sabato alle ore 12.