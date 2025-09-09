Pellezzano: inaugurazione del nuovo asilo nido di Cologna "Un altro importante tassello si aggiunge al mosaico dell’edilizia scolastica del nostro territorio"

Domani sera, alle ore 18.30, alla frazione Cologna di Pellezzano, si terrà l’inaugurazione del nuovo Asilo Comunale presso la locale scuola dell’infanzia.

Il taglio del nastro

Il taglio del nastro è affidato al Sindaco, Francesco Morra, alla presenza di Sua Ecc.za Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno-Campagna- Acerno, che al termine della cerimonia inaugurale impartirà una benedizione ai presenti augurando a tutti gli alunni del territorio un buon inizio di anno scolastico.

Presente anche la dirigente scolastica Grazia Di Ruocco in rappresentanza dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano.

L’intervento è stato finanziato con fondi PNRR Missione 4 – Istituzione e Ricerca – Componente 1 Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1.: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” e rientra nel progetto dal titolo “L’asilo di tutti. Nuovo asilo comunale presso la scuola dell’Infanzia di Cologna”.

“Un altro importante tassello – ha dichiarato il Sindaco Morra – si aggiunge al mosaico dell’edilizia scolastica del nostro territorio. Sarà per me un onore inaugurare questo nuovo plesso che verrà consegnato ai piccoli alunni del nostro territorio. Un ambiente sicuro, che rispetta tutte le vigenti normative in materia di sicurezza scolastica per garantire l’incolumità di studenti e personale docente”. A partire da giovedì 11 settembre, giorno di inizio delle lezioni, l’edificio verrà riaperto alla cittadinanza.

