In 500 nel Salernitano da tutta Italia per la Strapollese Al via per i 10 km della storica corsa cittadina

Boom di iscrizioni alla "Strapollese": in 500 da tutta Italia al via per i 10 km della storica corsa cittadina. Tutto pronto per la diciassettesima edizione della gara podistica organizzata dall'Asd Podistica Pollese, in programma sabato 13 settembre con partenza alle ore 17 da Piazza Mons. Antonio Forte, nel cuore di Polla, nel Salernitano.

Il percorso

Il percorso, lungo 10 chilometri, si snoda tra le strade e i luoghi simbolo della cittadina salernitana, offrendo agli atleti un tracciato che attraversa venti secoli di storia. L'evento è inserito nel circuito nazionale "Bronze" riconosciuto da FIDAL e CONI, valido per i campionati regionali assoluti Fidal Campania, con classifiche individuali e a squadre. La manifestazione è stata presentata ufficialmente a Polla presso il Santuario di Sant'Antonio, alla presenza dei vertici federali e delle autorità civili, militari e religiose del territorio. Tra gli intervenuti il sindaco di Polla, Massimo Loviso,, e Rino Di Leo, presidente dell'Asd Podistica Pollese e consigliere regionale FIDAL.

Presenti anche Amalia Di Martino, vicepresidente FIDAL Campania, Renato Del Mastro, delegato provinciale CONI SALERNO, e Carlo Cantales, consigliere federale nazionale FIDAL, che sarà anche speaker ufficiale della corsa. All'incontro ha partecipato anche il consigliere regionale Corrado Matera, che ha evidenziato il ruolo strategico dello sport nella promozione del territorio e nella costruzione di comunità. Già assegnato il pettorale numero 1 a Ciro Romano, atleta simbolo di tenacia e determinazione, originario di Pomigliano.

Tra i nomi più attesi al via, tra gli uomini, Ali Haknou vincitore 2024, Yahya Kadiri, Gillio Iannone e Ferdinando Bassano mentre per la categoria femminile spiccano le presenze di Nimbona, Francesca e Filomena Palomba,e Annamaria Naddeo. Accanto alla gara agonistica è prevista una prova non competitiva di Fitwalking sullo stesso tracciato e, in apertura di giornata, la "Ministrapollesina", dedicata agli under 13, che animeranno le vie del centro trasformandole in una festa dello sport. La "Strapollese" si conferma così un appuntamento di riferimento nel panorama sportivo interregionale, grazie anche al sostegno dei partner Pick Up, Banca Monte Pruno e Fc Criscuolo Group.