Sala Consilina nella rete della città candidate Capitale Cultura 2028 L'adesione all'iniziativa 'Dialoghi 2028'

Sala Consilina entra a far parte della rete delle città candidate a Capitale Italiana della Cultura 2028, aderendo all'iniziativa "Dialoghi 2028", promossa dal Comune di Fiesole.

L'incontro, pensato per favorire sinergie e cooperazione tra i territori coinvolti nella selezione, si è svolto all'insegna dello scambio di esperienze e progettualità condivise, andando oltre il concetto di competizione. Il Comune salernitano ha partecipato attivamente al confronto, ponendo l'accento sull'importanza di costruire relazioni durature tra i centri candidati, valorizzando le specificità storiche, culturali e paesaggistiche di ogni realtà. L'idea è quella di dare vita a un percorso comune, che possa proseguire anche al termine del processo di selezione nazionale.

Il progetto di candidatura di Sala Consilina è coordinato dall'Assessore alla Cultura Jose Biscotti, con il coinvolgimento diretto di tutta la giunta e del consiglio comunale. Ogni componente dell'Amministrazione ha contribuito alla stesura del dossier con proposte, competenze e visioni strategiche, in un processo definito collettivo e partecipato. Nel corso della riunione, il Sindaco Domenico Cartolano ha proposto - ottenendo il favore degli altri amministratori - di organizzare periodicamente incontri ospitati a turno dai comuni aderenti. La prossima tappa è prevista per la primavera 2026, quando sarà proprio Sala Consilina ad accogliere i delegati delle altre città, offrendo l'opportunità di scoprire da vicino le ricchezze del proprio tessuto culturale e turistico, nonché del territorio del Vallo di Diano. "L'idea di creare una rete culturale stabile tra i Comuni candidati - ha affermato il sindaco Cartolano - rappresenta un'occasione per rafforzare il legame tra comunità diverse, stimolare nuove forme di crescita e raccontare l'unicità dei nostri luoghi. Sala Consilina è pronta a contribuire con entusiasmo e visione".