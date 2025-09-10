Cava, sospensione del bilancio: ritirata la richiesta dinanzi al Tar Servalli attacca l'opposizione: "Ennesima pessima figura"

Questa mattina si è tenuta, presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, l'udienza nata dalla richiesta di sospensione del Bilancio di Previsione 2025/2027, presentata dai consiglieri di opposizione del Comune di Cava de' Tirreni, Marcello Murolo, Italo Cirielli, Enzo Passa, Raffaele Giordano, Pasquale Senatore, Annalisa Della Monica e Bruno D'Elia. "Agli esiti della discussione in aula, il legale dei consiglieri, ha deciso di ritirare la richiesta, priva di qualsivoglia fondamento", fa sapere in una nota il Comune di Cava de' Tirreni.

"È l'ennesima pessima figura di parte della nostra opposizione - afferma il sindaco Vincenzo Servalli - una opposizione strumentale e incompetente, che, pur di cercare di danneggiare in maniera maniacale l'Amministrazione comunale, agisce contro la città di Cava de'Tirreni. Sarebbe drammatica una loro affermazione alle prossime elezioni amministrative, ma, obiettivamente, è un pericolo questo che la città non correrà".

La discussione di merito è stata rinviata al 25 marzo 2026. Le ragioni del Comune sono state rappresentate dall' avvocato Tino Iannuzzi. "Ricevo con soddisfazione la notizia - afferma l'assessore al Bilancio Antonella Garofalo - a conferma del buon lavoro svolto. Andiamo avanti".

