Maiori: il mercato del venerdì si terrà mattina e pomeriggio Ecco come cambia l'organizzazione

Il mercato settimanale a Maiori si terrà di mattina e di pomeriggio. Le nuove modalità, introdotte dall’amministrazione comunale con delibera di giunta, entreranno in vigore da questo venerdì in via sperimentale per andare incontro alle esigenze dei mercatali che hanno chiesto di evitare la turnazione quindicinale, con presenza di differenti stand a settimane alterne, come precedentemente proposto. Una decisione necessaria per garantire il rispetto delle normative regionali in materia di commercio su area pubblica e per garantire il rispetto degli spazi di sicurezza.

I dettagli

Le modifiche sono state introdotte perché i 57 concessionari hanno chiesto di poter essere presenti tutti nello stesso giorno. Da qui la scelta di dividere il mercato in due momenti distinti. La mattina sarà attivo lungo Corso Reginna e via Pedamentina con una serie di banchi, mentre il pomeriggio il mercato sarà concentrato esclusivamente a via Pedamentina con il cambio degli operatori rispetto alla mattina. I nuovi posteggi saranno comunicati dall’Ente ai singoli assegnatari.

In particolare, su corso Reginna i posteggi saranno ridotti da 20 a 6. Una misura imposta dalla normativa regionale, resa necessaria anche dalla presenza di servizi fondamentali come scuola, Asl e postazione del 118. I banchi saranno collocati in un unico lato del corso, su una sola fila, occupando circa un quarto dello spazio utilizzato finora. Le norme richiedono infatti la presenza di un corridoio di passaggio di almeno 2,50 metri, oltre a 50 centimetri di distanza tra una postazione e l’altra. Le restanti postazioni saranno collocate a via Pedamentina, sempre rispettando le stesse distanze.

Sulla nuova configurazione, il sindaco Antonio Capone ha dichiarato: “Si tratta di una scelta che va incontro alle richieste dei mercatali, nel rispetto del dettato normativo. Per le dimensioni attuali dei banchi il mercato non entra in nessuna delle collocazioni alternative valutate. Al porto è necessario lasciare almeno 10 metri di distanza dalla banchina e dagli uffici; quindi, non c’è spazio sufficiente per tutti gli stand, i corridoi di passaggio e le distanze di sicurezza.

Per il lungomare, ci sono esigenze di tutela della passeggiata e della spiaggia, e ugualmente non ci sono condizioni tali da poter accogliere tutti i banchi. Lo stesso vale per il demanio: lo spazio materiale disponibile non consente il dislocamento di tutti e 57 i posteggi nel rispetto degli spazi liberi e delle distanze. Con le dimensioni attuali, il mercato richiederebbe il 30% di superficie libera in più rispetto all’assetto mantenuto finora. Una superficie che al centro di Maiori non esiste, considerando che già oggi il mercato occupa tutte le aree libere disponibili in quel comprensorio”

Le nuove modalità di svolgimento, pensate per venire incontro alle esigenze degli operatori nei limiti del possibile, sono state approvate dalla Giunta Comunale in via sperimentale. Il nuovo assetto, infatti, dovrà essere sottoposto per la validazione definitiva alla Regione Campania, che per l’approvazione seguirà ovviamente le specifiche delle normative vigenti.

Il sindaco Capone aggiunge: “Stiamo esaminando tutte le proposte e lavoriamo tenendo conto di tutte le istanze, abbiamo incontrato i sindacati e ascoltato gli operatori, ma la cornice normativa è chiara e va rispettata. Nel tempo abbiamo riservato diverse aperture agli operatori: ad esempio il canone a carico dei commercianti è già stato ridotto di circa la metà. La riorganizzazione del mercato è un atto dovuto, per garantire sicurezza, ordine e decoro, e per assicurare la prosecuzione di un appuntamento settimanale importante per la città vogliamo andare incontro alle richieste nei limiti del possibile, ma deve svolgersi nel rispetto della legge e della comunità che lo ospita”.

Un rispetto delle leggi, oltre che dei diritti, che sarà declinato a 360 gradi. Agli atti del Comune di Maiori, emerge che da due anni molti dei mercatali non pagano interamente il canone, con un tasso di morosità che nel 2022 e 2023 ha superato il 40%. Criticità consolidate emergono anche sul rispetto delle regole sul conferimento e la differenziazione dei rifiuti: le aree restano sporche e in condizioni poco decorose dopo ogni mercato settimanale, fino a quando gli operatori del servizio di pulizia urbana provvedono a rimuovere le grosse quantità di rifiuti, in particolare buste e materiali plastici, abbandonati al suolo. Anche queste criticità andranno affrontate con gli operatori.