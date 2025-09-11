Ospedale Vallo: visite gratuite per la prevenzione contro i tumori testa-collo Rappresentano il 5% dei casi di tumore maligno

Dal giorno 15 settembre prende il via al PO “San Luca” di Vallo della Lucania la campagna di prevenzione per i tumori testa e collo “Make Sense Campaign”, per la sensibilizzazione e la parità di accesso e qualità delle cure.

L'iniziativa



Sarà possibile, fino al 20 settembre, effettuare visite di prevenzione gratuite senza prenotazione, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

I tumori della testa e del collo rappresentano il 5% dei casi di tumore maligno, colpendo principalmente la fascia di età dai 50 ai 70 anni. Le principali cause sono il fumo e il consumo di alcol, e una diagnosi precoce è fondamentale per poter intervenire tempestivamente e aumentare drasticamente le possibilità di sopravvivenza.

Le visite, oltre ad una distribuzione di volantini informativi, saranno effettuate al 7° piano del PO, presso l’ambulatorio ORL (Otorinolaringoiatria) del responsabile Giovanni Rodio.