Mercato San Severino, lavori anti-sisma alla "San Tommaso d’Aquino" Completati gli interventi di messa in sicurezza

Da quest’oggi la scuola «San Tommaso d’Aquino» di Mercato San Severino è ancora più sicura. A certificarlo sono i lavori di rinforzo strutturale eseguiti sull’edificio del capoluogo e destinati a garantire una maggiore tenuta in caso di sisma.

L’intervento complessivo, iniziato alcuni mesi fa, è stato completato in più step -ovvero con consegne parziali- al fine di non interdire l’intero istituto e non arrecare disagi alla didattica.

«L’intervento ha previsto una serie di opere di consolidamento eseguite nel rispetto delle più recenti Norme Tecniche per le Costruzioni – spiega il sindaco Antonio Somma –. Dal punto di vista strutturale ha riguardato, in particolare, il consolidamento di gran parte delle murature portanti, rinforzate con malte fibrorinforzate e tecniche innovative capaci di incrementare resistenza e durabilità delle pareti in tufo e laterizio. Sono stati inoltre realizzati diaframmi rigidi nei solai mediante solette in calcestruzzo armato fibrorinforzato, che consentono un comportamento più unitario e sicuro dell’edificio in caso di sisma».

Particolare attenzione è stata riservata anche ai vani finestra, che sono stati cerchiati con profili metallici per rafforzare i punti più delicati delle facciate, e sono state costruite nuove pareti portanti in punti strategici, così da aumentare la capacità complessiva di resistenza sismica.

«Accanto alle opere strutturali – aggiunge Somma – il progetto ha compreso anche una serie di interventi accessori e funzionali: sono stati eseguiti lavori di manutenzione sugli impianti elettrici delle aule e sull’impianto di riscaldamento, con la sostituzione delle tubazioni ammalorate. È stato realizzato il completo rifacimento dei bagni, per garantire maggiore igiene e funzionalità ed a ciò si aggiungono la sostituzione delle porte interne e di buona parte degli infissi esistenti, così da migliorare la fruibilità degli ambienti scolastici».