Baronissi in festa: svelata la statua di San Carlo Acutis Due giorni di celebrazioni per il "santo millennial"

Emozione e partecipazione a Baronissi per l'arrivo della nuova statua di San Carlo Acutis nella parrocchia del Santissimo Salvatore. La statua, dopo lo svelamento, è stata portata in processione tra le strade della città: il corteo, partito dalla chiesa del Santissimo Salvatore, è terminato nella chiesa di Maria Santissima di Costantinopoli.

«Abbiamo accolto con gioia e gratitudine San Carlo Acutis e il Beato Pier Giorgio Frassati, due giovani testimoni di fede capaci di parlare al cuore delle nuove generazioni. Ieri, con lo svelamento della statua di San Carlo, Baronissi ha vissuto un’emozione intensa, resa ancora più viva dalla partecipazione dei ragazzi che hanno portato la sua immagine in fiaccolata tra le nostre strade», si legge sui canali social del Comune di Baronissi.

«Oggi prosegue la due giorni di spiritualità e festa: un’occasione preziosa per rafforzare i legami comunitari e rinnovare insieme la speranza. Grazie di cuore alla Parrocchia SS. Salvatore, a Padre Antonello, ai volontari, alle associazioni e a quanti hanno contribuito con impegno a rendere possibile questo dono per tutta la città».