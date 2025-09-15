Sarno: vasca Santa Lucia colma di detriti, "Subito i lavori o sarà emergenza" L'appello del consigliere comunale Sirica

"Da oltre due anni i fondi sono stanziati, ma i lavori di pulizia e messa in sicurezza della vasca Santa Lucia a Sarno non sono ancora partiti. Intanto, i canali restano ostruiti e il rischio idrogeologico incombe sul territorio". A denunciarlo è Enrico Sirica, consigliere comunale di opposizione e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.

I dettagli



«È praticamente impossibile continuare a vivere in queste condizioni: i canali sono completamente otturati e la vasca è colma di detriti - spiega Sirica -. Basta un temporale più intenso per mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini. I soldi ci sono e sono fermi da anni, eppure nulla si muove. È inaccettabile che la burocrazia e l’inerzia amministrativa prevalgano sulla tutela del territorio e delle persone».



E conclude con un appello deciso: «Bisogna partire subito con i lavori di bonifica e messa in sicurezza. Non possiamo continuare a vivere nell’attesa dell’ennesima emergenza annunciata».