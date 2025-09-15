Nocera Superiore: il sindaco D'Acunzi ha incontrato gli studenti "Ho portato il mio augurio e un saluto affettuoso a studenti, insegnanti e personale scolastico"

Questa mattina il Sindaco Gennaro D’Acunzi ha accolto gli studenti degli Istituti Comprensivi, portando il suo saluto e dell’intera Amministrazione facendo visita in tutti i plessi scolastici della città.

Il messaggio

«Questa mattina - ha dichiarato il Sindaco Gennaro D’Acunzi - abbiamo accolto con gioia gli studenti degli Istituti Comprensivi “Fresa-Pascoli” e “Nuceria” per l’inizio del nuovo anno scolastico. Per questa occasione, ho voluto essere presente in tutti i plessi scolastici della città, per portare personalmente il mio augurio e un saluto affettuoso a studenti, insegnanti e personale scolastico».

«A tutti gli alunni, ai docenti e alle famiglie - ha aggiunto il Sindaco D’Acunzi - va il mio più sincero augurio per un anno ricco di impegno, curiosità e sorrisi. La scuola è il cuore pulsante della nostra comunità: è il luogo dove si cresce, si apprende e si costruisce il futuro. Come Amministrazione, continueremo a lavorare per garantire scuole sicure, accoglienti e inclusive».