Castel San Giorgio: controlli gratuiti in Piazza Martiri D'Ungheria "La prevenzione non è un optional, è una scelta di responsabilità"

"La prevenzione non è un optional,è una scelta di responsabilità"- questo lo slogan scelto dall'amministrazione Lanzara in vista della giornata di visite gratuite in programma il 20 Settembre, dalle 9:00 alle 13:00, in Piazza Martiri d’Ungheria a Castel San Giorgio.

I dettagli

Una Giornata di Prevenzione promossa con convinzione dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con professionisti della sanità, per offrire a tutti i cittadini visite specialistiche gratuite, senza attese e senza costi.

I Controlli disponibili prevedono visite per: pelle e capelli – per intercettare alterazioni cutanee o anomalie tricoscopiche, a cura della Dott.ssa Dina Bianco, vista – per monitorare la salute oculare e prevenire problemi visivi, a cura del Dott. Massimo Bisogno, udito – per identificare eventuali disturbi uditivi e intervenire tempestivamente, a cura del Dott. Davide Donadio.



Gli screening saranno effettuati da medici esperti: un’occasione concreta per prendersi cura di sé e agire in tempo.



Prenotazione obbligatoria al numero: 351 5371343.

«La prevenzione è il primo vero passo verso una vita più lunga, più sana e più consapevole.

Non si tratta solo di salute individuale, ma di benessere collettivo- ha affermato Paola Lanzara-questa amministrazione comunale, grazie al contributo e all’impegno della Dott.ssa Gilda Tranzillo, Presidente del Consiglio Comunale, e del Dott. Michele Fasolino, Consigliere delegato alle politiche sanitarie, si conferma particolarmente attenta e attiva nelle politiche di prevenzione e tutela della salute pubblica.

Un grazie alla società Infiniti Services e alla Croce Rossa Italiana per aver consentito l’organizzazione della mattinata di prevenzione e salute, un' occasione importante per tutti i nostri concittadini »-ha concluso il sindaco Paola Lanzara.