Vietri: consulta della sanità, prima seduta operativa ed elezione dei vertici Nella stessa circostanza la neonata consulta ha eletto i propri vertici

Dopo un incontro conoscitivo svoltosi a giugno, nei giorni scorsi si è tenuto la prima vera seduta operativa della consulta della sanità del Comune di Vietri sul Mare, fortemente voluta dal sindaco Giovanni De Simone e dall’amministrazione civica da lui guidata.

I dettagli

Promotore dell’iniziativa il dott. Giuseppe Giannella, consigliere comunale con delega alla sanità: «Per la prima volta nella storia del Comune di Vietri sul Mare viene istituito quest’organo consultivo che ha come scopo quello di promuovere, con eventi, incontri e giornate di prevenzione, le tematiche inerenti alla sanità per sensibilizzare e venire incontro alle esigenze dei nostri concittadini in tema di salute».

Nella stessa circostanza la neonata consulta ha eletto i propri vertici: presidente è la psicologa Veronica Benincasa, segretario Assunta Guarino.

Dell’organismo fanno parte anche altri otto componenti: Domenico Carbone, Gennaro Pagano, Martina Di Lieto, Rosaria Avallone, Annamaria Pisapia, Antonella Guerci, Maria Langella, Gerardina Oliva.

«A loro vanno i miei migliori auguri di buon lavoro – ha detto Giannella – con la convinzione che le tante professionalità messe in campo non potranno che essere di aiuto e supporto per i cittadini del nostro territorio».