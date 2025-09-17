Pagani: servizio di refezione scolastica, al via domande online La gestione del servizio sarà completamente online, su piattaforma o tramite app Telemoney

L'anno scolastico 2025 si è aperto con la digitalizzazione anche del servizio di refezione scolastica a Pagani. Finalmente la gestione del servizio sarà completamente online, su piattaforma o tramite app Telemoney.

L'assessore



«Abbiamo lavorato alacremente con l'ufficio di Pubblica Istruzione perchè il servizio partisse regolarmente entro la fine del mese - ha detto l'assessore Mariastella Longobucco - come ormai riusciamo ad assicurare sempre meglio dall'inizio dell'amministrazione del sindaco De Prisco, garantendo ai genitori che scelgono il tempo pieno per i propri figli la tranquillità del servizio di refezione scolastica. Quest'anno inoltre la gestione del servizio mensa è stata completamente digitalizzata, favorendo i genitori nell'acquisto dei ticket, completamente online. Un nuovo sistema di cui abbiamo notiziato nei giorni addietro i dirigenti scolastici in un'apposita riunione, spiegando le nuove modalità e come a loro volta dovranno interagire con la piattaforma. Un sentito grazie al responsabile del settore Pubblica Istruzione, dott. Alfonso Striano, per aver efficientato il servizio, come da indirizzo politico».



Le istanze dovranno essere presentate con SPID o CIE, esclusivamente tramite app TELEMONEY o utilizzando l’apposito link https://www.telemoney.cloud/comune-pagani.



Per coloro che avevano già inoltrato domanda prima del 10 settembre, sarà l'Ufficio Pubblica Istruzione a trasmettere i dati al sistema.



Coloro che hanno ticket cartacei potranno convertirli recandosi all'ufficio di Pubblica Istruzione nei giorni di apertura.

