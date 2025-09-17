Affido familiare, al via la campagna di sensibilizzazione dell'Ambito S10 Previsti incontri informativi e un'attività di orientamento

L’Ambito Territoriale S10, attraverso il Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni, avvia una nuova iniziativa dedicata alla promozione dell’affidamento familiare, uno strumento fondamentale di sostegno ai minori in difficoltà e alle loro famiglie.

L'attività rientra nel Progetto di Rafforzamento ai Centri Famiglia finanziato dalla Regione Campania e portato avanti con la Cooperativa Sociale IRIS e con l’Associazione Il Cortile, e mira a informare, sensibilizzare e coinvolgere la comunità sui valori dell’accoglienza e della solidarietà. L’affidamento familiare è un aiuto temporaneo, ma capace di lasciare un segno duraturo nella vita di bambini e ragazzi che stanno attraversando momenti complessi.

“Aprire la propria casa e il proprio cuore a un minore significa offrirgli un’opportunità di crescita e di serenità - sottolinea il direttore del Consorzio Sociale, Antonio Florio - e con questa campagna vogliamo ribadire che l’affido non è soltanto un gesto di generosità, ma un percorso strutturato e supportato dai servizi sociali, in grado di cambiare il futuro di chi lo riceve e di chi lo offre”.

Il presidente del Consorzio Sociale, Michele Di Candia, evidenzia invece l’impegno dell’Ambito S10: “Il nostro territorio ha sempre dimostrato una forte attenzione ai temi della famiglia e della solidarietà. Con questo progetto vogliamo consolidare una rete di sostegno concreta, capace di affiancare chi vive situazioni di fragilità e di dare risposte tempestive ed efficaci”.

L’iniziativa è rivolta a tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale S10: Atena Lucana, Auletta, Buonabitacolo, Caggiano, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Pertosa, Petina, Polla, Sala Consilina, Salvitelle, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano. Sono previsti incontri informativi, attività di orientamento e un servizio di consulenza specializzata. Gli operatori sono a disposizione per fornire chiarimenti e accompagnare le famiglie interessate in tutte le fasi del percorso.