Da Vietri sul Mare ancora "no" all'ampliamento del porto di Salerno Il consigliere Serretiello: facciamo fronte unico per la difesa del territorio

Il dibattito sul futuro del porto di Salerno divide istituzioni, politica e territori. Se da un lato emergono posizioni favorevoli all’espansione e alla creazione di nuove infrastrutture, dall’altro non manca la voce di chi, con fermezza, ribadisce la necessità di tutelare la Costiera amalfitana e i suoi equilibri ambientali e paesaggistici.

A rappresentare questa linea è stato anche Alessio Serretiello, consigliere comunale di Vietri sul Mare del gruppo “Vietri che Vogliamo”, presente all’incontro sul tema tenutosi alla Provincia, in rappresentanza del gruppo consiliare. Serretiello ha voluto sgombrare il campo da ogni lettura ideologica: «Questa non è una battaglia di parte o di bandiera politica - ha affermato -. Abbiamo appreso nuovamente la contrarietà espressa dal sindaco di Vietri sul Mare, intervenuto in qualità di relatore, e teniamo a ribadire con forza il nostro secco no alla progettazione presentata già rappresenta nelle prime ore successive alla loro pubblicazione. Siamo pronti a fare fronte unico a difesa del territorio, delle sue bellezze naturalistiche, della sua identità e della sua vocazione turistica. Dobbiamo essere uniti, al di là degli schieramenti, perché qui si decide il futuro della Costiera amalfitana e della qualità della vita dei suoi cittadini».

Il consigliere comunale ha sottolineato i rischi di un ampliamento verso Vietri sul Mare e la Costiera amalfitana: «Ogni progetto che vada in quella direzione rischia di compromettere in maniera irreversibile un patrimonio unico al mondo riconosciuto dall'Unesco. Non siamo contrari al porto in sé, né al lavoro che esso genera. Ma siamo convinti che questo non possa non tener conto dell'impatto ambiente, paesaggistico e sociale che questo può avere».

Infine, Serretiello ha rimarcato la necessità di un coinvolgimento più ampio: «Adesso, dopo le volontà e le posizioni espresse da diverse amministrazioni comunali della Costiera amalfitana è tempo di atti concreti e tangibili sia politici che amministrativi in tutte le sedi necessarie. Siamo pronti a fare le barricate. Facciamolo insieme nell'interesse delle nostre comunità. Nessuna grande opera, che impatta in maniera simile sul territorio, può essere calata dall’alto a discapito delle popolazioni residenti senza aver prima ascoltato le comunità coinvolte».