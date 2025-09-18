Via automedica dai Picentini, Dante Santoro: "Pronti alle barricate" "Decisione che potrebbe avere gravissime conseguenze sul piano dell’assistenza sanitaria"

«Pronti alle barricate». Dante Santoro, consigliere comunale della Lega di Salerno, scende in campo a sostegno dei cittadini di Pontecagnano Faiano e dei picentini nella battaglia contro il trasferimento dell’auto medica verso Battipaglia.

I dettagli

Una decisione che potrebbe avere gravissime conseguenze sul piano dell’assistenza sanitaria di emergenza per l’intero distretto. «Sono vicino alla comunità dei picentini e sono pronto ad ogni tipo di assistenza - spiega Santoro - perché è impensabile lasciare un territorio così vasto senza la fondamentale assistenza dell’auto medica. Spero che questo pericolo venga scongiurato, abbiamo ancora qualche giorno prima che la decisione diventi esecutiva. Utilizzeremo questo tempo - prosegue - per protestare e rappresentare le preoccupazioni agli organi competenti. Io ci sarò e sarò con loro e sono pronto alle barricate».

