Battipaglia, individuati e multati venditori abusivi di calzini Sanzione è di 5000 euro e sequestro della merce

Continuano i controlli da parte della Polizia Locale di Battipaglia guidata dal colonnello Giuseppe Forte. Questa mattina il personale della sezione di Polizia Commerciale coadiuvata e retta dal S.Ten. Massimiliano Corrado, nell'ambito dell'area mercatale del giovedì viale Barassi, hanno proveduto al fermo di due cittadini partenopei dediti alla vendita di calzini senza la prescritta licenza. Uno dei venditori è stato trovato anche in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish e segnalato in Prefettura quale assuntore. Entrambi sono stati sanzionati e allontanati con Daspo Urbano e Foglio di via Obbligatorio dal Comune di Battipaglia. La sanzione è di 5000 euro a ciascuno venditore abusivo. La merce è stata sequestrata e sarà distrutta.