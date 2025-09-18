A Castellabate musica dalla notte all'alba per la pace Danilo Rea protagonista a "Ond'A Marina"

Dodici ore di musica no-stop, dal tramonto all'alba, per lanciare un messaggio di pace.

Torna, il 19 e 20 settembre in provincia di Salerno, in occasione dell'equinozio d'autunno, la seconda edizione di "Ond'A Marina", la rassegna musicale promossa dal Comune e interamente dedicata quest'anno al tema della pace. Ad illuminare la notte alla Marina Piccola di Santa Maria, sarà Danilo Rea, venerdì 19 alle ore 21.30 con il concerto "Liberamente": un piano solo che attraversa le canzoni italiane, le arie d'opera e i grandi classici del pop e del jazz, da De André a Puccini, dai Beatles a Pino Daniele.

Il programma

Il programma prenderà il via alle 18.30 con l'esibizione al tramonto del quintetto di fiati Castellan Brass, seguito dal duo acustico Luciano Tarullo. A chiudere la maratona musicale, il 20 settembre alle ore 5.45, sarà il concerto all'alba dell'arpista Gianluca Rovinello, arricchito da performance di danza e body painting, per un'esperienza artistica immersiva e suggestiva. "In un periodo segnato da tensioni e conflitti a livello globale -dichiara il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo - sentiamo il bisogno di offrire un momento di riflessione e condivisione, affidandoci al linguaggio universale della musica per trasmettere un messaggio di pace e speranza". L'evento, ad ingresso libero, si svolgerà a pochi passi dal mare, trasformando la Marina Piccola in un grande palco a cielo aperto.