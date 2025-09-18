Castellabate: riprendono i lavori per il polo scolastico Santa Maria Le attività di cantiere sono ripartite a pieno regime da parte della ditta incaricata

Sono ripresi i lavori per il completamento del Polo Scolastico-Sportivo di Santa Maria di Castellabate. Dopo alcuni problemi burocratici dovuti ai fondi necessari alla realizzazione dell’opera, con la conseguente sospensione degli interventi, già da alcuni giorni le attività di cantiere sono ripartite a pieno regime da parte della ditta incaricata.

La struttura

La struttura, strategica per il territorio e molto attesa da tutta la comunità, si avvicina così alla sua definitiva ultimazione. L’obiettivo è quello di portare a termine gli interventi nel più breve tempo possibile, consentendo lo spostamento degli studenti dei plessi di Santa Maria in questo nuova area moderna ed efficiente. Il Polo Scolastico rappresenta una risposta concreta alle esigenze del mondo dell’istruzione, con strutture sicure e funzionali, pensate per accogliere al meglio i ragazzi, garantendo spazi didattici adeguati ai più alti standard.

Nel frattempo, l’Amministrazione Comunale non ha mai interrotto il proprio impegno verso la scuola: sono stati infatti portati avanti investimenti importanti su tutti gli altri plessi scolastici del territorio, così da assicurare sicurezza, manutenzione e spazi accoglienti per gli studenti di ogni frazione.

“È per noi una soddisfazione annunciare la ripresa dei lavori per il Polo Scolastico che sappiamo essere un’opera di fondamentale importanza per Castellabate. Ci siamo impegnati a fondo per sbloccare la situazione e oggi possiamo guardare avanti con grande fiducia. Monitoreremo costantemente l’avanzamento degli interventi per permettere il rispetto delle tempistiche e consegnare ai cittadini una struttura attesa da anni”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Riprendere i lavori del Polo Scolastico significa mantenere fede ad una promessa fatta alla comunità. Questa Amministrazione Comunale però, è bene precisare, che ha continuato a portare avanti con forza anche un ampio progetto di riqualificazione e cura degli altri plessi scolastici di Castellabate e continueremo su questa strada per permettere alle nuove generazioni luoghi sempre più sicuri dove crescere ed apprendere”, conclude l’Assessore ai Lavori Pubblici, Nicoletta Guariglia.