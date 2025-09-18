Cetara, opere pubbliche e investimenti: via libera al bilancio di previsione Della Monica: "Abbiamo deciso di non tagliare alcun servizio e di evitare aumenti"

Cetara anticipa i tempi e approva lo strumento di programmazione economico-finaziaria. L’amministrazione comunale del borgo marinaro della Costiera Amalfitana, guidata dal sindaco Fortunato Della Monica, ha proceduto alla approvazione del bilancio di previsione che anche per la prossima annualità non contiene alcun aumento tributario, come è avvenuto sempre da tanti anni.

Previsti importanti investimenti per la cura del territorio, numerose opere pubbliche da completare e nuovi lavori che partiranno nel mese di ottobre iniziando dal progetto del waterfront per circa 5.000.000 di euro finanziato dal Ministero delle Infrastrutture; il risanamento del costone roccioso della spiaggia Lannio per 1.000.000 di euro; l’ampliamento del cimitero con 100 nuovi loculi per un investimento di 400.000 euro; la costruzione della prima monorotaia a Cetara, che darà ristoro nel lavoro agli agricoltori, per 500.000 mila euro; il nuovo arredo urbano che da piazza Martiri Ungheresi fino alla località Cannillo ridisegnerà tutto l’arredo urbano (1.500.000 euro); il completamento del plesso scolastico con un investimento di euro 3.800.000; per la prima volta Cetara avrà una zona dedicata ai bambini per l’asilo nido e dei nuovi locali destinati ai servizi sanitari dove sarà collocata la guardia medica, il 118 e dove saranno realizzati tutti gli screening gratuiti. Per fine ottobre sarà completato il lavoro della messa in sicurezza del fiume Cetus, nella parte alta del paese per circa 4.000.000 di euro; previsto anche il completamento e l’apertura della strada Carcarella per metà ottobre per euro 600.000; l’implementazione e completamento per tutto il paese della videosorveglianza con installazione di ulteriori 50 telecamere per un totale di oltre 200 telecamere installate in tutto il paese e per un investimento di 100.000 euro.

«Abbiamo provveduto ad appostare risorse importanti per la manutenzione del territorio confermando poi agevolazioni e misure di sostegno in favore delle fasce più deboli, confermando o accrescendo al tempo stesso gli stanziamenti in favore dei numerosi interventi non solo in materia di Politiche Sociali - dice il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica -. Anche questa volta abbiamo deciso di non tagliare alcun servizio e soprattutto di evitare di mettere le mani nelle tasche dei cittadini e se ciò è avvenuto si deve all’azione amministrativa e alle solide basi su cui si fonda il bilancio di previsione del nostro comune. Desidero ringraziare tutti gli amministratori comunali, i dipendenti e il revisore dei conti per il grande lavoro di squadra».