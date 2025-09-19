Cybersicurezza, giovane salernitano nel TeamItaly: sfida l'Europa a Varsavia

Un giovane talento della cybersicurezza made in Salerno rappresenterà l'Italia nelle competizioni internazionali del settore. Si tratta di Donato Barone, originario di Polla, selezionato tra i dieci componenti del "TeamItaly", la squadra nazionale italiana di cyber difesa, pronta a confrontarsi con i migliori esperti europei e mondiali.
Il primo impegno ufficiale sarà l'European Cybersecurity Challenge (ECSC), in programma a Varsavia dal 6 al 9 ottobre prossimi, dove i giovani italiani, suddivisi nelle categorie junior e senior, parteciperanno a una delle competizioni più prestigiose del panorama cyber. Diplomato lo scorso anno al Liceo Scientifico "Carlo Pisacane" di Padula, Barone è attualmente iscritto alla Sapienza Università di Roma, dove prosegue il suo percorso nel campo dell'informatica e della sicurezza digitale.