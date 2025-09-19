Cybersicurezza, giovane salernitano nel TeamItaly: sfida l'Europa a Varsavia Diplomato lo scorso anno al Liceo Scientifico "Carlo Pisacane" di Padula

Un giovane talento della cybersicurezza made in Salerno rappresenterà l'Italia nelle competizioni internazionali del settore. Si tratta di Donato Barone, originario di Polla, selezionato tra i dieci componenti del "TeamItaly", la squadra nazionale italiana di cyber difesa, pronta a confrontarsi con i migliori esperti europei e mondiali.

Il primo impegno ufficiale sarà l'European Cybersecurity Challenge (ECSC), in programma a Varsavia dal 6 al 9 ottobre prossimi, dove i giovani italiani, suddivisi nelle categorie junior e senior, parteciperanno a una delle competizioni più prestigiose del panorama cyber. Diplomato lo scorso anno al Liceo Scientifico "Carlo Pisacane" di Padula, Barone è attualmente iscritto alla Sapienza Università di Roma, dove prosegue il suo percorso nel campo dell'informatica e della sicurezza digitale.