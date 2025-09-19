Poliambulatorio di Eboli, Cgil: chiesta al Comune una panchina con pensilina "Con l’obiettivo di migliorare le condizioni di attesa per l’utenza"

Lo scorso 26 agosto, la FP CGIL Salerno ha inviato una nota formale via PEC al Sindaco di Eboli, Avv. Mario Conte, e al Responsabile dell’Area Manutenzione, Ing. Francesco Mandia, per proporre l’installazione di una panchina coperta (pensilina) nello spazio antistante il Poliambulatorio di Eboli in via Sacro Cuore.

I dettagli



"Una richiesta semplice, di buonsenso, nata dall’ascolto dei cittadini e del personale del comparto sanitario, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di attesa per l’utenza – spesso composta da persone anziane o con difficoltà motorie – che al momento non dispone di alcuna area di sosta protetta in prossimità dell’ingresso della struttura. A quasi un mese di distanza, registriamo con rammarico l’assenza di qualsiasi riscontro formale da parte dell’Amministrazione comunale. Un silenzio che, al di là dell’aspetto istituzionale, esprime un evidente disinteresse verso un tema di civiltà e di rispetto per i cittadini.



La nostra Organizzazione Sindacale si è mossa con garbo istituzionale, presentando una proposta concreta, fattibile e di immediata utilità pubblica. Ora, non possiamo accettare oltre il silenzio. La FP CGIL Salerno e i cittadini attendono risposte.

Vogliamo sapere se il Comune ritiene irrilevante questa richiesta o se esiste qualche ostacolo – politico o burocratico – che impedisce l’attuazione di un intervento così semplice.



Stare dalla parte dei cittadini significa anche questo: curarsi del decoro urbano, della dignità di chi attende una visita medica, dell’accessibilità e dell’accoglienza dei servizi pubblici.

Il nostro impegno continua, così come la richiesta di chiarezza, rispetto e trasparenza.Antonio Capezzuto, Segretario Generale FP CGIL Salerno, Marcello Fulgione Responsabile DEA FP CGIL Salerno.