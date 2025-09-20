Nocera Superiore: "Vivi la Città" dà l’arrivederci all’estate a ritmo di musica A salire sul palco di corso Matteotti LeOne, Dj Zeno e Melany Musillo

La città di Nocera Superiore si prepara a vivere una serata di musica ed emozioni con il concerto gratuito, in programma domani 21 settembre 23 alle ore 21:00 in Corso Matteotti. L'evento rientra nel cartellone “Vivi la Città”, la rassegna estiva promossa dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Gennaro D’Acunzi. Sarà una serata di musica e divertimento, pensata in modo particolare per i giovani, per vivere un momento di leggerezza e allegria nel cuore della città.

I dettagli

L’entusiasmo dei giovani non ha precedenti, in attesa di vedere salire sul palco l’attesissimo LeOne, giovane talento emergente della scena musicale italiana. Grazie ai suoi successi, LeOne - pseudonimo di Gaetano Di Maio - si attesta tra le voci più autentiche e promettenti del nuovo rap italiano, con uno stile unico, il raplodico, che mescola rap ed emozioni melodiche. L’artista nocerino con il brano “Addo staje” ha conquistato lo scorso anno il disco di platino, spopolando su tutte le piattaforme digitali.

Insieme a LeOne, per una serata tutta da vivere, a esibirsi sul palco anche Dj Zeno e Melany Musillo, pronti a riscaldare il pubblico. «Un caloroso invito ai giovani a partecipare numerosi - ha dichiarato il Sindaco Gennaro D’Acunzi - con entusiasmo, ma anche con quello spirito di responsabilità e senso civico che rende grande una comunità.

Divertirsi è importante, farlo con rispetto per gli altri e per i luoghi che ci appartengono lo è ancora di più. Mostriamo, insieme, quanto valore ha la nostra città e quanto è forte il legame che ci unisce come comunità. Un ringraziamento sentito LeOne e agli artisti che si esibiranno per una serata di musica, spettacolo e condivisione».