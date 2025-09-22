Atena Lucana, nasce la prima accademia sui prodotti lattiero-caseari Finanziato con il bando Borghi, servirà a formare nuovi esperti del settore

Inaugurata sabato scorso la prima accademia sui prodotti lattiero – caseari, primo progetto finanziato con il Bando Borghi e Archivio Atena. Si chiama Talea Cheese Academy, progetto innovativo che si pone l'obiettivo di diventare punto di riferimento per la formazione e la valorizzazione del settore lattiero-caseario, attraverso corsi di formazione, masterclass, showcooking, aperitivi in caseificio, mozzatura dal vivo e percorsi di valorizzazione del territorio.

Voluta dal giovane casaro Alessandro Paventa, figlio di terza generazione di casari, la nuova impresa nasce grazie al sostegno della Linea C del Bando Borghi, coordinata da Invitalia e attivata successivamente al finanziamento di Archivio Atena, progetto per la conservazione del patrimonio immateriale del Comune del Vallo di Diano.

"Sono molto felice oggi - spiega il sindaco Luigi Vertucci - perché l'inaugurazione di un'attività imprenditoriale è sempre un bel momento e perché questa è la prima attività che nasce in seguito al progetto Archivio Atena. In pratica dall’immateriale siamo passati al materiale, l’impresa. Come quella di Alessandro Paventa che da un lato produce formaggi, dall'altro trasmette sapere a nuovi giovani che intendono formarsi per intraprendere il percorso di casaro”.

Situata ad Atena Lucana in via Maglianiello. Talea Cheese Academy non si limita a formare nuovi esperti del settore, ma si propone anche come luogo di produzione di formaggi di alta qualità, sia da latte animale di capra, pecora e simili, sia da alternative vegetali come soia e mandorla e formaggi senza lattosio.

“Abbiamo voluto diversificarci nel mondo del lattiero caseario, prima nel 2023, organizzando eventi nell'ambito agroalimentare nel Vallo di Diano e nel Cilento, oggi con questa nuova società e la scuola di formazione casearia, che abbraccerà professionisti, giovani e operatori turistici. Vogliamo che Talea diventi un laboratorio dove sapere, gusto e socialità si incontrano, e dove il formaggio diventa un'esperienza autentica da vivere e condividere”, conclude il giovane Alessandro Paventa.