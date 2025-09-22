Nocera: consegnate alla Polizia Municipale nuove biciclette a pedalata assistita "Sì a mobilità sostenibile e sicurezza urbana"

Questa mattina gli agenti della Polizia Municipale di Nocera Superiore, agli ordini del Comandante Paolo Prudente, hanno ricevuto le nuove biciclette a pedalata assistita, destinate a potenziare il parco mezzi in dotazione al Comando. Le e-bike andranno a migliorare l’efficienza negli spostamenti in ambito urbano.

I dettagli

«Si tratta di un’iniziativa - ha dichiarato il Sindaco Gennaro D’Acunzi - che rappresenta un passo concreto verso una città più moderna, sostenibile e vicina alle esigenze dei cittadini. Le biciclette con pedalata assistita non solo favoriscono una mobilità leggera, ma contribuiscono anche alla riduzione dell’impatto ambientale garantendo una presenza più dinamica sul territorio».

I nuovi veicoli elettrici saranno utilizzati sia dagli agenti della Polizia Municipale sia dagli Ausiliari del Traffico, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza degli spostamenti in ambito urbano, nelle aree pedonali e durante gli eventi pubblici, con un impatto ambientale minimo.

«Con questo investimento l’Amministrazione Comunale continua a promuovere una linea green, attenta alla qualità della vita e all’ambiente. Una città più smart comincia anche dalla mobilità delle sue istituzioni» ha concluso il Sindaco Gennaro D’Acunzi.