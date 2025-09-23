Maxi operazione anti-camorra a Pagani: FdI esprime gratitudine ai carabinieri "Condotta con oculatezza e precisione lungo due anni di indagini serrate"

Nella giornata di oggi è arrivata la delegazione di Fratelli d’Italia al Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore per ringraziare dopo la maxi operazione anti-camorra condotta nei giorni scorsi a Pagani, che ha portato all’arresto di 88 persone. Presente anche i rappresentanti di Pagani - insieme all’onorevole Imma Vietri, il presidente provinciale di FdI Giuseppe Fabbricatore e la responsabile provinciale del dipartimento Forze dell’Ordine Concetta Galotto - l’europarlamentare Alberico Gambino, il coordinatore cittadino di FdI Antonio Mariconda e i consiglieri locali: capogruppo di FdI del consiglio comunale di Pagani Enza Fezza e Alessandro De Martino.

“Grande soddisfazione – sottolinea l’europarlamentare Alberico Gambino – per la straordinaria conduzione dell’operazione da parte delle forze di polizia, condotta con oculatezza e precisione lungo due anni di indagini serrate. Un lavoro instancabile, giorno e notte, che ha visto la procura coordinare magistralmente ogni azione, senza lasciare nulla al caso”. Il coordinatore di FdI Pagani Antonio Mariconda lancia un sentito plauso alle forze dell’ordine, esprimendo vicinanza a chi, con coraggio e sacrificio, ha smantellato i clan locali, restituendo fiducia e speranza a un territorio paganese dal grande potenziale. Ad accoglierli il Comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Nocera Inferiore, Tenente Colonnello Gianfranco Albanese, il Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile, Capitano Giovanni Maria Cappa, e il Comandante della Sezione Operativa, Capitano Filippo D’Alu.

Le indagini sono state condotte da personale del Nor - Sezione Operativa - e della Tenenza di Pagani, di cui il tenente colonnello Gianfranco Albanese, quali comandi dipendenti del reparto territoriale CC di Nocera Inferiore, in concorso con quello della squadra mobile della questura di Salerno, sotto il coordinamento della procura della Repubblica di Salerno - Direzione distrettuale antimafia - di Salerno. All'esecuzione delle misure cautelari personali hanno partecipato anche militari della guardia di finanza di Salerno, limitatamente alla notifica di decreti di sequestro di beni patrimoniali.

Il deputato eletto nel collegio uninominale dell’Agro nocerino-sarnese, onorevole Imma Vietri, manifesta: “Un grazie sincero alla magistratura e a tutte le forze dell’ordine che hanno portato a termine sinergicamente questa importante operazione e che rappresentano il baluardo di legalità e presidio dello Stato nei nostri territori. Lo Stato c’è, e non arretra di un millimetro. Come di Fratelli d’Italia - ha dichiarato l’On. Vietri - abbiamo confermato il nostro sostegno incondizionato a tutte le donne e agli uomini in divisa che, con sacrificio e coraggio, lottano ogni giorno per garantire sicurezza e giustizia ai cittadini”.