M5S, Cammarano: Regione riconosca ospedale Umberto I Dea di II livello "L’area merita una struttura capace di affrontare patologie complesse, urgenze maggiori"

“Il presidio ospedaliero Umberto I di Nocera Inferiore rappresenta il principale riferimento sanitario per l’Agro nocerino-sarnese, un’area densamente popolata, al confine tra le province di Salerno e Napoli. Il territorio soffre di gravi criticità assistenziali: carenze croniche di personale, Pronto soccorso sovraffollati e disservizi nella rete ospedaliera. Una situazione che non consente un accesso efficace alle cure, soprattutto nelle emergenze-urgenze.

La richiesta

Per queste ragioni ho chiesto alla Giunta regionale di riconoscere il presidio Umberto I come DEA di II livello, attivare un tavolo istituzionale con ASL, enti locali e organizzazioni sindacali e programmare investimenti mirati non solo alla riqualificazione strutturale, ma anche al potenziamento organico e tecnologico”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, che sul tema ha depositato una mozione regionale.

“L’area merita una struttura capace di affrontare patologie complesse, urgenze maggiori e percorsi specialistici ad alta intensità di cura. È indispensabile che la Regione garantisca un riequilibrio territoriale dei servizi ad alta complessità, includendo l’Agro nocerino-sarnese tra le zone prioritarie per investimenti strategici”.