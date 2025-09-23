Ritornano i corsi della Scuola di Musica "Città di Castel San Giorgio" L’offerta formativa prevede l’insegnamento di diversi strumenti musicali

L’Amministrazione Comunale di Castel San Giorgio, in collaborazione con il Concerto Bandistico “Città di Castel San Giorgio”, è lieta di annunciare, anche per quest anno, l’apertura ufficiale della Scuola di Musica “Città di Castel San Giorgio”, un’iniziativa culturale e formativa rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado del territorio.

I corsi

I corsi, completamente gratuiti, prenderanno il via mercoledì 1 ottobre 2025 e si svolgeranno dal lunedì al venerdì, dalle ore 17:00 alle 20:00, presso i locali comunali di Via Nocelleto.



L’offerta formativa prevede l’insegnamento di diversi strumenti musicali: Clarinetto, Sassofono, Flauto traverso, Tromba, Trombone, Basso Tuba, Corno e Percussioni, per permettere agli studenti di avvicinarsi al mondo della musica con percorsi strutturati e qualificati.



Dichiarazione del Sindaco, Avv. Paola Lanzara: "Questa scuola di musica rappresenta un'opportunità straordinaria per i nostri giovani. Offrire loro un percorso gratuito di educazione musicale significa investire nella crescita culturale, sociale ed emotiva delle nuove generazioni. Siamo orgogliosi di sostenere progetti che promuovono bellezza, disciplina e condivisione attraverso la musica. Un ringraziamento al Maestro Antonio Esposito per la dedizione e l’impegno verso le giovani generazioni, per trasmettere loro l’amore per la musica."



Dichiarazione dell’Assessore alle Politiche Sociali, Dott.ssa Antonia Alfano: "La musica è uno strumento potentissimo di inclusione, crescita e sviluppo personale. Con questa iniziativa vogliamo dare a tutti i ragazzi, senza distinzioni, la possibilità di esprimersi, scoprire il proprio talento e coltivare la passione per l’arte. Ringraziamo il Concerto Bandistico per la preziosa collaborazione e il Prof. Antonio Esposito per la disponibilità e l’impegno."