Pellezzano: in arrivo gli Stati Generali del Cinema Tre giorni tra l'Eremo dello Spirito Santo e il Cinema Teatro Charlot

Cresce l'attesa per gli “Stati Generali del Cinema (e del “Cine” – Turismo), evento già presentato all'ultimo Festival del Cinema di Venezia, che verrà ospitato dal 26 al 28 settembre 2025 tra l’Eremo dello Spirito Santo e il Cinema Teatro Charlot, dove si alterneranno incontri, proiezioni, laboratori e dibattiti alla presenza di grandi nomi del panorama cinematografico italiano.

I dettagli

Si partirà con un'anteprima domani, giovedì 25 settembre alle ore 19:45, al Cinema Teatro Charlot di Capezzano, dove verrà proiettato, in contemporanea mondiale, il film dal titolo "Queen Rock Montreal”, con l'introduzione a cura del giornalista e conduttore radiotelevisivo Luca Dondoni e la presentazione della conduttrice Radio Rai Valeria Saggese.

“Ringrazio per la collaborazione – ha dichiarato il Sindaco Francesco Morra – Roberto Vargiu, direttore artistico di DLiveMedia, la Regione Campania che ha finanziato la realizzazione di questo atteso evento, la Provincia di Salerno e Anci per la concessione del Patrocinio e la Banca Monte Pruno per aver contribuito alla sponsorizzazione dello stesso. Un ringraziamento particolare anche al Consigliere Comunale con delega alla Cultura, Marco Rago, impegnato in prima persona nell’organizzazione di eventi culturali sul nostro territorio per fare in modo che Pellezzano possa diventare sempre più non solo un luogo da visitare, ma un'esperienza da vivere”.

A partire da venerdì 26 settembre, giornata in cui alle ore 11.00 è previsto il taglio del nastro degli “Stati Generali del Cinema” presso l'Eremo dello Spirito Santo, cuore pulsante di tutti gli appuntamenti, ci sarà un alternarsi di artisti che raggiungeranno Pellezzano tra cui: Sergio Rubini, Daniele Orazi, Giovanni Esposito, Giorgio Pasotti, Lunetta Savino, Ettore Bassi, Adriano Pantaleo, Pierluigi Gigante, Bianca Nappi. Quest’ultima sarà protagonista dell'incontro sul "Cine" - Turismo nella mattinata di sabato 27 settembre.

Presenti, tra gli altri, il direttore del “Giffoni Film Festival” Claudio Gubitosi e il neo Rettore dell’Università degli Studi di Salerno Virgilio D’Antonio, che interverranno per un saluto la mattina dell’inaugurazione della kermesse presso l’Eremo dello Spirito Santo, alla quale parteciperanno anche gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano e del Liceo Artistico di Salerno “Sabatini - Menna”.