Nocera Superiore rivive le radici dell’antica Nuceria, tra storia e gastronomia "E' un ponte tra passato e presente"

Grande successo a Nocera Superiore per l’evento straordinario che ha riportato alla luce il fascino e le tradizioni dell’Antica Nuceria. Il Parco Urbano “Alfonso e Matteo Fresa” si è trasformato in un autentico palcoscenico di storia e cultura, accogliendo centinaia di visitatori desiderosi di scoprire le radici profonde della città. La manifestazione, curata dal Gruppo Archeologico Nuceria, ha combinato rievocazioni storiche, percorsi guidati alle Antiche Terme, spettacoli scenici, showcooking dal vivo e degustazioni di prodotti tipici dell’epoca romana.

I dettagli

Gli chef Antonio De Angelis e Antonio Papale hanno proposto piatti ispirati alla cucina dell’Antica Roma, mentre il maestro casaro Manuel Lombardi ha accompagnato il pubblico in un viaggio sensoriale tra storia e gusto, con il celebre Conciato Romano e il leggendario vino Falernum. Le opere del Maestro Pietro Avallone e le rievocazioni sceniche del GAN hanno completato l’atmosfera, rendendo l’evento un’esperienza immersiva tra luci di fiaccole, antichi banchetti e suggestioni senza tempo.

“Per noi del Gruppo Archeologico Nuceria, 'I Sapori dell’Antica Nuceria' rappresenta molto più di un evento: è un ponte tra passato e presente, un’occasione per far vivere alla comunità la storia della nostra città attraverso esperienze concrete e sensoriali. Vogliamo che ogni partecipante possa toccare con mano la vita quotidiana dell’antica Nuceria, dalle tradizioni culinarie agli usi sociali, passando per l’arte e l’architettura. L’obiettivo è far riscoprire il valore della memoria storica come parte integrante della nostra identità e rafforzare il senso di appartenenza al territorio. Siamo orgogliosi di poter condividere questo patrimonio con le nuove generazioni, valorizzando le nostre radici attraverso la cultura, l’archeologia e l’enogastronomia, e confidiamo che iniziative come questa possano diventare un appuntamento fisso per la città e per tutti gli appassionati di storia e tradizione.” A dirlo sono il Gruppo Archeologico Nuceria.

“I Sapori dell’Antica Nuceria” non è stato solo un appuntamento culturale, ma un vero viaggio collettivo che ha unito cittadini, associazioni e appassionati in un racconto condiviso delle origini. L’entusiasmo e la grande partecipazione dimostrano quanto la comunità sia pronta a riscoprire e valorizzare il proprio patrimonio.

Il Gruppo Archeologico Nuceria guarda già al futuro con nuove idee e progetti, nella convinzione che il legame tra storia e identità sia un seme da coltivare e far crescere. Nocera Superiore si candida così a diventare sempre più un punto di riferimento per la cultura, l’archeologia e le tradizioni enogastronomiche del territorio.