Comune di Pagani: riapre domani l'Istituto Pittoni La Provincia di Salerno si è attivata per i lavori di manutenzione ultimandoli in una settimana



In pochissimi giorni dalla segnalazione della dirigente scolastica D'Angelo, proprio il giorno antecedente la riapertura, con l'immediata segnalazione del consigliere provinciale Gerardo Palladino, la Provincia di Salerno si è attivata per i lavori di manutenzione, ultimandoli in poco più di una settimana, con un intervento celere e risolutivo, permettendo già da domani agli studenti dell'istituto di via De Gasperi di fare ingresso nella loro scuola, mettendo fine al disagio dei doppi turni per tutta la popolazione studentesca dell'I.I.S. Pittoni - Rea di Pagani.

L'intervento



«Sin dalla segnalazione ho preso contatto con la Provincia di Salerno e quotidianamente mi sono interessato affinchè i lavori necessari fossero svolti nel migliore dei modi e in maniera celere - ha detto l'ing. Palladino, consigliere provinciale e presidente del consiglio comunale paganese -. Oggi con la notizia della conclusione dell'intervento posso esprimere grande soddisfazione per l'eccellente lavoro svolto dai tecnici, che si sono immediatamente attivati per la risoluzione della problematica.

In particolare il mio ringraziamento va al Settore Edilizia Scolastica guidato dall'ing.Lizio, con il quale vi è stato un costante contatto e all'amministrazione della Provincia di Salerno. Grazie anche alla dirigente D'Angelo e a tutto il corpo docente. A tutta la platea scolastica l'augurio che l'anno possa proseguire nel migliore dei modi».



Grande soddisfazione espressa anche da parte del sindaco De Prisco e dell'assessore alla Pubblica Istruzione Mariastella Longobucco che hanno seguito l'intera vicenda. «Un risultato così efficiente speriamo serva a mettere a tacere definitivamente chi insinuava strategie per spostamenti di sede della popolazione studentesca dell'istituto paganese presso altri Comuni. Il nostro lavoro sarà sempre e solo volto a incrementare e non ridimensionare l'offerta scolastica dei nostri istituti, la cui eccellenza è indiscussa e riconosciuta su ampia scala».

