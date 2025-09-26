San Giovanni a Piro, il comune aderisce a "Ripudia" L'ente dà solidarietà al popolo palestinese

L'Amministrazione comunale di San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno, guidata dal sindaco Ferdinando Palazzo, ha aderito ufficialmente alla campagna nazionale "RIPUDIA" promossa da Emergency contro i conflitti armati nel mondo.

La campagna

La campagna si richiama all'articolo 11 della Costituzione italiana, che sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e strumento di offesa alla libertà dei popoli. Con la delibera di giunta n.136 del 25 agosto 2025, l'ente ha manifestato il proprio sostegno alla creazione di una rete di comunità locali che scelgono la pace, in linea con il messaggio portato avanti da Gino Strada.

Alla conferenza di presentazione dell'iniziativa erano presenti, oltre al sindaco Palazzo, il vicesindaco Pasquale Sorrentino, l'assessore alle Politiche sociali Felice Gagliardo e i volontari di Emergency Peppino Fiordelisi, Enzo Cammarano, Maria Caporale e Fernanda De Vita. Sulla torre municipale sarà esposto uno striscione con la scritta "RIPUDIA", simbolo dell'adesione del Comune alla campagna. L'iniziativa segue la delibera n.67 del 12 maggio 2025.