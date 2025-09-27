Allarme sicurezza nelle scuole, furto all'istituto "Amendola" di Sarno Odierna (FdI) chiede l'intervento di Provincia e Regione

Ancora una volta, un grave episodio di vandalismo e criminalità colpisce una scuola dell’Agro nocerino-sarnese. L’ennesimo furto verificatosi nella notte all’Istituto Comprensivo “Giovanni Amendola” di Sarno desta profonda preoccupazione e indignazione.



«Sono amareggiato e profondamente dispiaciuto - dichiara Sebastiano Odierna, consigliere comunale di Sarno e candidato al consiglio regionale della Campania - perché ci troviamo dinanzi a un altro furto ai danni delle scuole del nostro territorio. Non è la prima volta che episodi simili si verificano nell’Agro, e questo dimostra che le misure di sicurezza oggi adottate non sono più sufficienti».

L'appello



Odierna lancia un appello diretto alle istituzioni sovracomunali: «Chiedo alla Provincia e soprattutto alla Regione Campania di farsi carico di questa emergenza, rafforzando i sistemi di sicurezza negli istituti scolastici di propria competenza. Non possiamo lasciare che le nostre scuole, luoghi di crescita e formazione, diventino bersaglio di atti criminali che penalizzano gli studenti e le loro famiglie».



L'esponente di Fratelli d'Italia conclude sottolineando la necessità di un intervento tempestivo e coordinato: «La scuola è presidio di legalità, cultura e speranza. Dobbiamo proteggerla con ogni mezzo, garantendo strumenti adeguati e risorse per tutelare sia le strutture che la comunità scolastica. Non possiamo più permettere che la criminalità sottragga ai nostri ragazzi il diritto allo studio e al futuro».