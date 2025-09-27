E' di Sala Consilina la concorrente che sta appassionando il pubblico tv Ilaria De Rosa protagonista della Ruota della Fortuna, su canale 5

È originaria di Sala Consilina, nel Salernitano, la concorrente che sta appassionando il pubblico di "Ruota della Fortuna", il celebre quiz televisivo condotto da Gerry Scotti in onda su Canale 5. Si chiama Ilaria De Rosa, vive a Roma ma non ha mai dimenticato le sue radici.

La storia

Lo ha dimostrato anche durante la trasmissione, citando più volte con orgoglio la sua terra d'origine, Sala Consilina, dove risiedono ancora oggi i suoi parenti. Nella puntata andata in onda ieri sera, Ilaria ha conquistato il pubblico battendo la super campionessa e portando a casa un montepremi di oltre 15 mila euro.

Un risultato che ha acceso l'entusiasmo nel centro del Vallo di Diano, dove in tanti hanno seguito con affetto la sua partecipazione. Nonostante non sia riuscita ad aggiudicarsi l'auto in palio nel gioco finale, Ilaria ha già conquistato un posto nel cuore dei telespettatori e sarà nuovamente protagonista questa sera, alle 20.45 su Canale 5. A Sala Consilina cresce l'attesa e il tifo per lei, nella speranza che possa replicare il successo e magari migliorarlo.