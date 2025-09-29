La denuncia di Sirica (FdI): A Sarno parco giochi tra i miasmi, è inaccettabile Da anni i residenti di via Ingegno e Masseria della Corte a Sarno segnalano una condizione di aria irrespirabile

Da anni i residenti di via Ingegno e Masseria della Corte a Sarno segnalano una condizione di aria irrespirabile che incide pesantemente sulla qualità della vita. Una situazione che desta ancora più preoccupazione ora che, proprio in quell’area, si sta realizzando un parco giochi destinato ai bambini e alle famiglie.

Le dichiarazioni



Il consigliere comunale di opposizione e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Enrico Sirica, raccoglie la voce dei cittadini e dichiara: «È inaccettabile che intere famiglie, e in particolare i bambini, siano costretti a convivere con un’aria irrespirabile in un luogo che dovrebbe essere sicuro e sano. La realizzazione di un parco giochi non può andare di pari passo con una condizione ambientale simile. Chiedo all’amministrazione di impegnarsi concretamente per risolvere questo problema che da troppo tempo grava sulla comunità».



Il consigliere sottolinea come la questione non sia più rinviabile: «Non possiamo pensare di inaugurare un’area ludica senza prima aver garantito un contesto vivibile e rispettoso della salute. Non è sufficiente creare spazi di socialità se poi l’ambiente circostante resta compromesso. Occorre un piano serio di intervento che dia risposte immediate e durature».



Sirica conclude: «Il nostro territorio ha bisogno di risposte urgenti e di azioni concrete. Non ci si può girare dall’altra parte: garantire la salute pubblica è la priorità assoluta».