Carenza d'acqua a Capaccio, il sindaco: "Priorità dell'amministrazione comunale" "Già avviata una pianificazione strategica"

Durante l’estate appena trascorsa, Capaccio capoluogo ha dovuto affrontare una significativa crisi idrica, causata dalla scarsità di piogge registrata nella precedente stagione invernale. Una situazione che ha comportato disagi per numerose famiglie e attività produttive.

Il sindaco



“In questo 2025 – dichiara il sindaco Gaetano Paolino – la grave siccità invernale ha reso particolarmente difficile la gestione della risorsa idrica. L’Asis, ente preposto alla distribuzione, non è riuscita a garantire una fornitura regolare, creando difficoltà diffuse sul territorio. La risoluzione di questa emergenza è una priorità assoluta e stiamo mettendo in campo azioni concrete e immediate”.

L’Amministrazione comunale ha già avviato una pianificazione strategica che prevede, da un lato, l’incremento delle risorse idriche interne al territorio comunale e, dall’altro, un intervento mirato sull’efficientamento della rete di distribuzione, al fine di ridurre le dispersioni e migliorare l’efficienza del servizio.

Nei prossimi giorni verranno inoltre effettuati sopralluoghi tecnici finalizzati all’individuazione e alla chiusura di eventuali allacci abusivi. Gli uffici comunali hanno ricevuto indicazioni chiare e precise: dare massima priorità a tutte le attività necessarie per una risoluzione definitiva del problema idrico che da troppo tempo interessa il Capoluogo. Parallelamente, l’Amministrazione avvierà una serie di incontri operativi con gli enti coinvolti nel processo di approvvigionamento e distribuzione della risorsa idrica, al fine di condividere strategie e soluzioni efficaci.

