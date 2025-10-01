Mercato S.Severino, messa in sicurezza la parete rocciosa ai piedi del Castello L’intervento preventivo ha permesso di mettere al sicuro una zona percorsa sia da auto che pedoni

La parete rocciosa ai piedi del Castello dei Sanseverino, in località Pandola, è stata rimessa in sicurezza. L’intervento, eseguito a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, è giunto a conclusione di una serie di perizie geologiche e rientra nel programma misure preventive portate avanti dall'Amministrazione comunale di Mercato San Severino sul versante della difesa del suolo e della mitigazione del rischio idrogeologico.

I lavori hanno riguardato la parete rocciosa che si trova ai piedi della collina del Castello dei Sanseverino, nella zona adiacente il complesso residenziale denominato, per l’appunto, “Parco Castello” e della strada pubblica di accesso.

Il piano di lavoro è stato scandito da una serie di interventi preliminari di pulizia e disgaggio al fine di consentire il corretto posizionamento della rete e dei fissaggi.

Infine, è stata rimossa la recinzione pubblica esistente alla base del costone per essere sostituita da un più robusto cordolo ancorato alla testa del muretto esistente, con l’installazione di paletti in acciaio.

L’intervento preventivo ha permesso di mettere al sicuro una zona percorsa sia da auto che pedoni, scongiurando possibili cedimenti.