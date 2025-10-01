Vietri Sul Mare: prima edizione del Sam, Southern Arrhythmologic Meeting Evento scientifico di risonanza internazionale, dedicato all'Aritmologia Clinica e Interventistica

La prima edizione del "1st Southern Arrhythmologic Meeting- SAM", evento scientifico di risonanza internazionale, dedicato all'Aritmologia Clinica e Interventistica, si terrà il 3 e 4 ottobre 2025, presso il Lloyd's Baia Hotel di Vietri sul Mare( SA).

L'incontro, con la Direzione Scientifica dei dottori Giuseppe Coppola, Vincenzo Schillaci, Giuseppe Sgarito e Francesco Solimene, coniuga sessioni, confronti e dibattiti, promossi dai massimi esperti del settore, che attraverso l'esperienza acquisita, tratteranno con un punto di vista dettagliato ed approfondito, in italiano ed in lingua inglese, i diversi aspetti clinici e terapeutici e le relative innovazioni dell'aritmologia.

"Il programma di questo primo incontro, che è il frutto di un sodalizio tra 4 amici e colleghi, si preannuncia dinamico e interessante, dichiara infatti il dottore Francesco Solimene, e in un luogo accogliente e avvolgente collocato nel Meridione d'Italia, riusciremo a far emergere curiosità, peculiarità e criticità degli argomenti trattati'. Gli fa eco il dottore Vincenzo Schillaci, il quale sottolinea i contenuti delle tematiche affrontate che verteranno sul corretto utilizzo della terapia farmacologica, sul possibile ruolo dell'intelligenza artificiale, sui più moderni approcci terapeutici Interventistici, sulle strategie preventive, fino ai trattamenti delle infezioni dei dispositivi impiantabili, in un'ottica economica e socio sanitaria.



Ma il Convegno in questione, al quale ne seguiranno ulteriori edizioni, sarà anche un occasione per approcciarsi alle novità tecnologiche del settore, così come dichiara il dottore Giuseppe Sgarito che preannuncia simposi sicuramente articolati e stimolanti per la qualità e la grande esperienza dei relatori coinvolti, con un focus sulle sperimentazioni e sulle continue ricerche scientifiche che si concretizzano in efficacia e in sicurezza. "Tantissime sono state le evoluzioni tecnologiche che hanno originato una vera e propria rivoluzione concettuale e strumentale nell'ambito dell'aritmologia, spiega e conclude il dottore Giuseppe Coppola, e tutto ciò conferisce a noi medici, la possibilità di allargare i nostri orizzonti per raggiungere risultati clinici sempre più soddisfacenti, volti al benessere del paziente".

Il "SAM", avrà inizio alle ore 14.30 del 3 ottobre e si concluderà alle ore 18.15 del giorno successivo.