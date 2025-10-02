Vietri sul Mare conferisce al maestro Paladino il "Premio alla carriera 2025" In occasione del "Viaggio attraverso la ceramica", che si conferma evento culturale di rilievo

Il Comune di Vietri sul Mare, la direttrice artistica di “Viaggio attraverso la Ceramica” Rita Raimondi e la CNA di Salerno sono lieti di annunciare il conferimento del Premio alla Carriera 2025 al Maestro Mimmo Paladino, figura eminente e tra le più autorevoli dell’arte contemporanea internazionale.

Artista poliedrico e visionario, Paladino ha saputo attraversare linguaggi e materiali con una forza poetica inconfondibile, contribuendo in modo decisivo alla ridefinizione del panorama visivo contemporaneo. Il prestigioso riconoscimento celebra un percorso artistico capace di dialogare con il tempo, la materia e il pensiero, divenendo fonte di ispirazione per generazioni di artisti e studiosi.

La sua origine campana rafforza il legame identitario con il territorio, rendendo questo tributo ancora più significativo per la comunità di Vietri sul Mare, per la nostra regione e per tutto il Sud, custode di tradizioni e visioni che l’arte di Paladino continua a valorizzare con sensibilità e profondità. Un patrimonio che custodiamo con orgoglio e senso di appartenenza.

Attualmente impegnato in un fitto calendario di esposizioni internazionali, il Maestro ha accolto con entusiasmo il conferimento del premio. Con grande soddisfazione, anticipiamo che la cerimonia ufficiale di consegna del Premio alla Carriera si terrà in occasione dell’inaugurazione di Palazzo Punzi, futura sede del Museo della Ceramica di Vietri, prevista per la primavera 2026. In tale contesto, il Maestro sarà protagonista di una mostra personaleappositamente concepita per celebrare l’apertura della nuova struttura museale.

A coordinare l’intero progetto sarà la direttrice artistica Rita Raimondi, che ne garantirà la massima cura e precisione, nel rispetto dell’alto valore dell’opera del Maestro.

Una mostra dedicata a Mimmo Paladino rappresenterà un appuntamento di altissimo profilo culturale, un privilegio per la nostra comunità e un’occasione esclusiva di celebrazione. La data ufficiale sarà comunicata prossimamente.

L’edizione 2025 di “Viaggio attraverso la Ceramica”, che si terrà a Palazzo Punzi di Vietri sul Mare dal 4 al 6 dicembre, si conferma così come piattaforma culturale di riferimento, capace di promuovere il dialogo tra arte contemporanea e tradizione ceramica, offrendo al pubblico un’opportunità unica di incontro con uno dei massimi interpreti del nostro tempo, come si legge in una nota del Comune.