Vandali senza dignità: bruciato il parco giochi per bambini appena inaugurato

Il sindaco: "Gesto vigliacco e criminale, ma questa città non si piega"

Pontecagnano Faiano.  

"Stanotte qualcuno ha dato fuoco all’area giochi appena inaugurata, un luogo nato per regalare sorrisi e spensieratezza ai nostri bambini. È un gesto vigliacco, criminale e senza alcuna giustificazione. Non chiamatelo bullismo: è un atto barbarico contro la nostra comunità.
Chi distrugge uno spazio pubblico non colpisce il sindaco o l’amministrazione, ma colpisce i bambini, le famiglie, i cittadini onesti che meritano luoghi sicuri e curati. Vergogna". Non usa giri di parole Giuseppe Lanzara: il sindaco ha denunciato quanto avvenuto nella notte a Pontecagnano Faiano.

"Noi stiamo investendo con coraggio per rendere la città più bella, vivibile, a misura di cittadino. E mentre c’è chi costruisce, c’è chi con una mano vile brucia e devasta. Mi auguro con forza che i responsabili vengano individuati e puniti severamente - prosegue il sindaco -. Chiedo ai cittadini di non restare indifferenti: se qualcuno ha visto o sa qualcosa, lo segnali alle autorità competenti. Solo insieme possiamo isolare chi odia la propria città e distrugge il bene comune. Ma una cosa sia chiara: noi non arretriamo di un solo passo. Ripristineremo quest’area giochi e ne faremo di nuove, perché il futuro dei nostri bambini vale infinitamente di più della rabbia sterile di chi non ha rispetto per nulla e per nessuno. Questa città non si piega. Noi andiamo avanti, più determinati di prima", il monito di Lanzara.

