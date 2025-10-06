Sant'Egidio: al via a novembre il Corso Gratuito di Orientamento al Lavoro

La Consulta delle Donne, con il patrocinio del Comune di Sant’Egidio, è lieta di annunciare l’avvio del Corso Gratuito di Orientamento al Lavoro, che partirà nel mese di novembre.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fornire strumenti pratici e conoscenze fondamentali a tutte le persone che sono in cerca di un’occupazione o che desiderano migliorare la propria posizione nel mondo del lavoro. Il corso si rivolge in particolare a donne e giovani, ma è aperto a tutta la cittadinanza.
Il programma
Durante il percorso formativo verranno trattati temi come:
· la redazione di un curriculum efficace,
· la preparazione al colloquio di lavoro,
· i diritti del lavoratore,
· l’uso consapevole dei social network per la ricerca di lavoro,
· orientamento verso le professioni più richieste nel territorio.
Le lezioni saranno tenute da esperti del settore, orientatori professionali.
La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare: consultasema@gmail.com, +39 3925125198
“Un’opportunità concreta per costruire il proprio futuro con consapevolezza e determinazione” – Consulta delle Donne di Sant’Egidio.