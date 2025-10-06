Multe salate a Sarno, Sirica: "Costi aggiuntivi insostenibili per cittadini" "Strumento per fare cassa non mezzo per migliorare la vivibilità e la sicurezza cittadina"

A Sarno cresce il malcontento per la gestione delle sanzioni amministrative. Numerosi cittadini e commercianti lamentano che, oltre al costo della multa, si aggiungono spese di notifica e amministrative quasi equivalenti all’importo stesso della sanzione.



“Una multa ridotta, ad esempio, a 29,40 euro per pagamento entro cinque giorni – spiega Enrico Sirica, consigliere comunale di opposizione e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia – arriva a costare complessivamente quasi 50 euro con l’aggiunta di 18 euro di spese postali e amministrative. È una situazione inaccettabile che sta esasperando la cittadinanza.”



Sirica sottolinea come, secondo molti sarnesi, il sistema delle multe sembri ormai più uno strumento per fare cassa che un mezzo per migliorare la vivibilità e la sicurezza cittadina.



“Si pensa solo a creare entrate – aggiunge Sirica – senza intervenire sulle cause reali del problema, come la mancanza di infrastrutture, parcheggi e aree di sosta adeguate. Invece di aiutare cittadini e commercianti, si continua a metter loro le mani in tasca. È un sistema che penalizza tutti e non porta alcun beneficio concreto alla città.”



Il consigliere conclude annunciando che Fratelli d’Italia porterà la questione in Consiglio comunale per chiedere chiarezza sui costi e maggiore equità nelle sanzioni.



“Serve trasparenza – afferma – e una revisione complessiva del sistema. Le multe devono servire a garantire ordine e sicurezza, non a finanziare il bilancio comunale.”