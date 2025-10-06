Roccapiemonte, partono i lavori di riqualificazione alla scuola "Berlinguer" Gli interventi sono inseriti nella progettualità del PNRR

Dopo aver iniziato l’anno scolastico 2025-2026 con la consegna alla cittadinanza della rinnovata scuola dell’infanzia di via Carmine Pagano, l’Amministrazione comunale di Roccapiemonte guidata dal sindaco Carmine Pagano continua il suo impegno per il miglioramento di tutti i plessi scolastici cittadini dando il via ai lavori di riqualificazione di un altro plesso afferente all’Istituto Comprensivo “Mons. Vassalluzzo – CoMVass” e cioè la scuola dell’infanzia “Enrico Berlinguer”.

L’appuntamento è per giovedì 9 ottobre a partire dalle ore 11. Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Carmine Pagano, l’assessore ai lavori pubblici Anna Bruno, l’assessore all’istruzione Annabella Ferrentino, il responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Davide Di Mattia, i referenti della ditta incaricata.

Gli interventi sono inseriti nella progettualità del PNRR, con il Comune di Roccapiemonte che ha ottenuto un finanziamento di circa 2 milioni e 700 mila euro con lavori effettuati e conclusi alla scuola di via Carmine Pagano, quelli in corso alla scuola primaria di via della Pace (frazione Casali) e adesso quelli di avvio alla scuola di via Berlinguer.