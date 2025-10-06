La Guardia Costiera di Salerno incontra la Protezione Civile di Sarno Importante momento di collaborazione tra le due realtà

La sede della Protezione Civile di Sarno “I Sarrastri”, ha ospitato l’ultimo appuntamento del corso di aggiornamento della Protezione Civile, al quale ha partecipato la Guardia Costiera di Salerno, chiamata a tenere un breve corso riguardo ai suoi compiti e funzioni. L’incontro ha rappresentato molto più di una semplice lezione: un vero e proprio momento di confronto e collaborazione tra due realtà fondamentali per la sicurezza e la tutela del territorio.

Organizzato dal presidente dell’associazione, Aniello Lenza, l’incontro ha visto la partecipazione attiva della Capitaneria di Porto di Salerno, la cui presenza è stata fortemente voluta proprio dalla Protezione Civile di Sarno. L’obiettivo, quello di rafforzare la conoscenza, da parte della Protezione Civile, delle attività poste in essere dalle Capitanerie di Porto e promuovere una sinergia operativa sempre più efficace.

La Capitaneria di Porto di Salerno, che ha colto l’invito di buon grado, è intervenuta con una lezione specifica, dedicata alla struttura e alle competenze istituzionali del Corpo.

L’intervento è stato articolato attraverso la proiezione di un video, realizzato dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto in occasione del loro 160° anniversario, che ha ripercorso le radici storiche del Corpo e la sua evoluzione, fino ai giorni nostri. A seguire, un ufficiale e un sottoufficiale in servizio presso la Capitaneria di Porto di Salerno, hanno tenuto una lezione frontale approfondita, illustrando la struttura organizzativa delle Capitanerie di Porto, spiegandone la dipendenza gerarchica e funzionale e le principali funzioni, quali la ricerca e il soccorso in mare, la tutela dell’ambiente, la vigilanza sulla filiera ittica, le attività di polizia giudiziaria, il monitoraggio del traffico marittimo e la sicurezza della navigazione.

L’incontro ha contribuito a rafforzare il legame di cooperazione tra Guardia Costiera e Protezione Civile, confermando il comune impegno a garantire la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia del patrimonio ambientale e marittimo, svolto con professionalità e dedizione.